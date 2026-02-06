Нєшка на Радио програми по руски емисия Горизонти

НОВИ САД – На Радио програми по руски нєшка на 12:30 годзин, емисия Горизонти.

У найновшей емисиї Горизонти будзе слова о найпопуларнєйших напиткох на швеце, о тайнох кафи и лїковитосци чаю. Покля єдни нє можу задумац рано без шольки чарней кафи, други заш лєм уживаю у цеплим чаю. Два напитки, два култури и милиярди любителє на швеце.

Емисия Горизонти кажди пияток на 12:30 годзин на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, а мож ю послухац и на одложеним слуханю на сайту Радио-телевизиї Войводини. Емисию пририхтує Єлена Дудаш.