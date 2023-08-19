Нешка „Днї керестурскей паприґи”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Туристично-привредно-културна манифестация, уж традицийни 11. „Днї керестурскей паприґи”, будзе отримана нєшка, 19. авґуста, а пред госцами и нащивителями ше найду рижнородни змисти.

Програма на манифестациї:

– 17 годзин почина дефиле парадних коньох Конїцкого клубу „Русин”,

– 17:30 годзин отверанє манифестациї, и културно-уметнїцка програма „Дома култури” и нащива госцох зоз Шветового конґресу РРЛ.

– 18:30 годзин маскенбал и додзельованє наградох за найлєпшу маску, за найлєпши штанд, найчежшу паприґу и найлєпши айвар.

– 19 годзин забавно-музична програма – „Пицикато бенд”,

– 21 годзин Концерт ґрупи „Зана”.

Кед слово о котлох и єдзеньох, наявене же ше будзе рихтац аж 11 варени єдла у котлох, потим богати роштиль, капущанїки, пражена риба, печени прашата и баранчата. Перши котли буду зготовени уж на поладнє, а єдна порция будзе коштац 500 динари, док роштиль будзе по цени од 300 динари.

Єдла буду пририхтовац познати кухаре, алє и дзепоєдни нови тими – Паприґаре, Никола Хрин-Коле, Здруженє майстрох, Добродзечне огньогасне дружтво, ФК Русин, Таня и Олена, як и Економско-тарґовецка школа зоз Кули под спонзорством Ротари клуба.

Пре тогорочну нєпогоду хтора була 13. юлия, як гварене на схадзки, Орґанизацийного одбору, нє будзе ше исц на оглядни поля, алє представнїки орґанизацийох хтори обиходза каждого року поля приду директно на „Днї керестурскей паприґи”, дзе годни побешедовац зоз продукователями о паприґи.

Простор Младежского дому того року першираз нє будзе на розполаганю под час манифестациї, цо цалком нєплановане, та у случаю нєвигодней хвилї нє будзе кадзи премесциц вечарши концерт.

Орґанизатор манифестациї „Днї керестурскей паприґи” знова Здруженє паприґарох, алє и други здруженя хтори анґажовани и хтори ше уключели до орґанизациї.

Главни покровитель манифестациї Општина Кула, а тиж и други вельочислени спонзоре хтори помагаю тоту манифестацию.