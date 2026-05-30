Нєшка буду схадзки двох Роботних целох НСР

НОВИ САД – На соботу, 30 мая у Заводзе за културу войводянских Руснацох (Улїца Матици сербскей 15, Нови Сад) на 11:00 годзин схадзку отрима Роботне цело за науку, а на 14:00 годзин Роботне цело за младих.

Порядну 3. схадзка Роботного цела за науку зволал предсидатель Роботного цела др Юлиян Рамач, и предложел шлїдуюци дньови шор: конституованє Роботного цела (РЦ), вибор заменїка предсидателя и записнїчара, прилапйованє записнїка зоз предходней схадзки, анализа роботи РЦ у прешлим року, конципованє плану роботи за чечуци рок, и дискусию о Националней стратеґиї по 2031. рок.

Най здогаднєме, на остатнєй схадзки Националного совиту рускей националней меншини (НСРНМ), 8. априла, РЦ за науку ознова оформене и меновани нови члени: проф. др Юлиян Рамач, проф. др Михайло Фейса, маст. Славица Чельовски зоз Коцура, др Валентина Чизмар, проф. др Владимир Пушкаш и др Стеван Константинович, шицки зоз Нового Саду, проф. др Светлана Стойков зоз Суботици, др Владимир Чакан з Беоґраду, и др Борис Холошняй зоз Дюрдьова.

Порядну 9. схадзку Роботного цела за младих зволал його нови предсидатель Дарко Заґорац, а на дньовим шоре будзе констатованє вибору предсидателя и нових членох РЦ за младих: Адрияни Фейди, Александра Ґнипа, Срдяна Ґовлю, Йовани Стрибер и Мартини Уйфалуши, котри меновани на схадзки НСРНМ 8. априла. Потим предвидзене одредзованє заменїка предсидателя и записнїчара, прилапйованє записнїка зоз остатнєй схадзки, анализа роботи РЦ у 2025. року, и предклад плана роботи за чечуци 2026. рок. Як найважнєйша точка дньового шора, то розписованє конкурсу за софинансованє младежских проєктох у рускей заєднїци, а на концу планована и дискусия о Националней стратеґиї за младих по Попис 2031. року.