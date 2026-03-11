Нєшка буду уручени контракти о софинансованю активносцох националних совитох

Национални совитРутенпресТексти

автор В. Вуячич
НОВИ САД – У голу Покраїнскей влади нєшка, 11. марца, на 10 годзин, подпредсидатель Покраїнскей влади и покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални маншини – национални заєднїци Роберт Отот, вєдно зоз предсидательом Скупштини АП Войводини Балинтом Югасом, уруча контракти о софинансованю активносцох националних совитох националних меншинох хтори маю шшедзиско на териториї АП Войводини, сообщене зоз Покраїнскей влади.

У сообщеню наявене же за активносци и функционованє 17 националних совитох зоз покраїнского буджету того року видвоєне 80 милиони динари.

Спред Националного совиту Руснацох контракт подпише предсидатель НСР Стеван Самочета.

