Нєшка будзе Бамби-фест

РУСКИ КЕРЕСТУР – У велькей сали Дома култури нєшка на 18 годзин будзе отримани 26. Бамби фест хтори будзе у знаку 120-рочнїци предшколкого воспитаня у Руским Керестуре.

На Бамби фесту наступя дзеци зоз оддзелєня Цицибан, найстарши ґрупи котрих пририхтали їх виховательки наступя зоз танцами и рецитациями, а младши дзеци публика годна видзиц у роботи и бавеню през видео записи.

З нагоди 120. родзеного дня керестурскей оводи будзе приказани крадки видео запис о тим як цекла робота у тей дзецинскей заградки од снованя та по нєшка.