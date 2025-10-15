Нєшка будзе Дом и фамелия и Емисия за младих

НОВИ САД – На габох Радио Нового Саду, нєшка буду емитовани Дом и фамелия и Емисия за младих.

У емисиї Дом и фамелия будзе емитована розгварка зоз Ирину Задрепко зоз Бачинцох о живоце на валалє. Нєшка ше означує 15. октобер – Дзень женох на валалє, та будзе слова и на тоту тему. Попри тим, Никола Грубеня потолковал же як мож зашпоровац енерґию у обисцу и цо значи енерґетска ефикасносц, бо почала сезона зогриваня. Призначена и розгварка у Каритасох – зоз Марию Малїк у Коцуре и Марию Виславски у Руским Керестуре о активносцох яки маю тераз и яки буду мац у наиходзацим периодзе, а годно послухац и рецепт за жимнїцу од Леони Виславски зоз Дюрдьова. Емисия нєшка на 12:30 годзин, реприза емисиї Дом и фамелия на соботу на 7 годзин.

У Емисиї за младих котра будзе емитована нєшка на 21:30 годзин, годно послухац розгварки зоз наставнїцу китайского язикa Маю Брекайло и школяром Исаком Новтом котри нам погуторя о годзинох китайского язика котри ше од прешлого року учи у Основней школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре. Тиж, керестурски школяре влєце одпутовали до лєтней школи у Китаю, та дознаце котри шицко условия требало сполнїц за тото путованє. Директорка керестурскей школи Наталия Будински представи нови проєкти у тей школи.

Шицки емисиї мож послухац и на одложеним слуханю на сайту РТВ.