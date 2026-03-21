Нєшка будзе Дзень отворених дзверох Филозофского факултету

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич

НОВИ САД – На Филозофским факултету, нєшка, 28. марца, будзе отримане представянє студийних напрямох у рамикох Дня отворених дзверох. Годно ше поинформовац и о студийней програми руского язика, сообщене зоз Оддзелєня за русинистику.

Представянє Оддзелєня за русинистику будзе отримане на штанду у голу Филозофского факултету, як и у кабинету 204 у периодзе од 10 до 13 годзин, а нащивительох привитаю професоре и студенти.

Оддзелєнє за русинистику поволує шицких заинтересованих же би ше пришли упознац зоз програму студийного напряму, условиями и шицкима другима информациями у вязи зоз студираньом руского язика и литератури на Филозофским факултету у Новим Садзе.

