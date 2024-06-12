Нєшка будзе матурски вечар у дюрдьовскей школи

ДЮРДЬОВ – У дюрдьовскей Основней школи „Йован Йованович Змай” того року осму класу закончую штерацец шесцеро школяре, медзи нїма и шесцеро з руского оддзелєня.

Нєшка, 12. юния, на 19 годзин, у школи будзе маломатурски вечар, а 17, 18. и 19. юния маломатуранти буду покладац закончуюци испит з мацеринского язика, математики и зоз вибраного предмету.

Традицийно у облаку Народней библиотеки виложени фотоґрафиї тогорочних маломатурантох зоз дюрдьовскей школи. У руским оддзелєню основне школованє закончую шесцме хлапци – Арсен Станкович, Иван Молнар, Ваня Роман, Давид Такач, Стефан Ґнип и Никола Йованов. Класна старшина им Мария Самарджич, наставнїца руского язика, а учителька им була Мелания Саламун.