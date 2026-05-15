Нєшка будзе отворени Медзинародни польопривредни Саям

НОВИ САД – Медзинародни польопривредни саям, найважнєйша аґробизнис смотра у Юговосточней Европи, нєшка будзе и шветочно отворени, а попри министра польопривреди, лєсарства и водопривреди Сербиї Драґана Ґламочича на отвераню будзе присутни и министер польопривреди Ческей Мартин Шебестян, наявене з Министерства. Попри министрох на отвераню будзе бешедовац и предсидателька Покраїнскей влади Мая Ґойкович, городоначальнїк Нового Саду Жарко Мичин як и ґенерални директор Новсадского сайму Слободан Цветкович.

Саям за нащивительох будзе отворени од соботи 16. по 21. май и окрем фаховей часци, програмох по салох, преподаваньох и презентацийох о актуалних темох у польопоривреди, нащивителє годни видзиц виставу польопривредней механїзациї, найсучаснєйшей провадзацей опреми и резервних часцох, виставу орґанских продуктох, и продуктох ґеоґрафского походзеня, крафт пива, буду урученя припознаньох Новосадского сайму.

Фамелийни дзень будзе собота 16. май, а Дзень статкарства штварток 21. май кед будзе и дефиле наґрадзених гарлох. Истого дня будзе ше знац хто будзе власнїк трактора John Deere 5045 D у традицийним наградним бависку за нащивительох зоз купенима уходнїцами.

Од пондзелку 18. мая ознова на сайму на отвореним, як дакеди будзе поставени гайзибанчох хтори нащивительох будзе одвожиц и довожиц же би ше пре вельку поверхносц шицкого цо будзе понукнуте, олєгчало шицким тим цо приду на Саям.

Уходнїца на саям – 1.000 динари, а кед колективни нащиви, вец кошта 750 динари по особи. Уходнїци за орґанизовани нащиви школох и факултетох, дзеци од 7 по 14 роки и пєнзионерох коштаю 500 динари, а єдна уходнїца за цали Саям за шицки днї – 5.500 динари. Уходнїци пред початком мож купиц на сайту GigsTixa и Новосадского сайма www.sajam.net.

На каси Новосадского сайма уходнїци ше предавава од 13 мая.