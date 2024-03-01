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Нєшка будзе означени Шветови молитвови дзень

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 29 Опатрене

НОВИ САД – Екуменска гуманитарна орґанизация (ЕГО) у рамикох женскей дїялносци орґанизує службу зоз хтору будзе означени Шветови молитвови дзень у Новим Садзе.

Служба Божа будзе отримана на пияток, 1. марца, на 17 годзин у Евангелистичней методистичней церкви (Лукияна Мушицкого 7).

Вирни жени зоз пейц новосадских церквох пренєшу порученя и молитви християнкох зоз Палестини. Порученя маю основу на стиху зоз Библиї, зоз Павловей посланїци Ефесом и поволую же би зме ше без огляду на шицки розличносци, нєпорозуменя и препреченя медзисобно прилапйовали з любову.

Участвовац буду и жени зоз новосадскей Грекокатолїцкей церкви св. апостолох Петра и Павла.

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