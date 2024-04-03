Нєшка будзе пирсканє клїщарох

ШИД – Покраїнски Секретарият за урбанизем и защиту животного штредку у сотруднїцтве зоз Д.О.О. „Циклонизация лоґистика“ зоз Нового Саду, нєшка дополадня буду окончовац пирскац клїщи на желєних поверхносцох у општини Шид.

Пирскац ше будзе зоз жеми парки и други желєни поверхносци, окреме коло школох и местох дзе ше бавя дзеци, а пчоларох ше спозорює най защица на одвитуюци способ пчоли и лади зоз пчолами.

Кед хвиля нє будзе одвитуюца за поступок третираня, як назначене у обвисценю, воно будзе запровадзене на штварток.