Нєшка будзе промоция кнїжкох у виданю Рускей матки

автор Ан. Медєши
автор Ан. Медєши

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох XXXII Културней манифестациї „Костельникова єшень” нєшка, 24. новембра будзе отримана промоция кнїжкох у виданю Рускей матки.

На промоциї буду представени кнїжки – „Порученя заспаному народуˮ автора Михайла Катони, „Зоз шерца преписанеˮ автора Славомира Шанти, збирка поезиї „Вистате шерцоˮ авторки Ирини Жеґарац, як и наукова моноґрафия „Перши конфесионални школи на руским язику у Бачкейˮ авторох проф. др Михайла Фейсу и проф. др Александра Янковича.

Промоция будзе отримана у Доме култури на 18 годзин.

