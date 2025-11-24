Нєшка будзе промоция кнїжкох у виданю Рускей матки

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох XXXII Културней манифестациї „Костельникова єшень” нєшка, 24. новембра будзе отримана промоция кнїжкох у виданю Рускей матки.

На промоциї буду представени кнїжки – „Порученя заспаному народуˮ автора Михайла Катони, „Зоз шерца преписанеˮ автора Славомира Шанти, збирка поезиї „Вистате шерцоˮ авторки Ирини Жеґарац, як и наукова моноґрафия „Перши конфесионални школи на руским язику у Бачкейˮ авторох проф. др Михайла Фейсу и проф. др Александра Янковича.

Промоция будзе отримана у Доме култури на 18 годзин.