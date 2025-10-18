Нєшка будзе Саям кнїжкох националних меншинох

ВУКОВАР (ГОРВАТСКА) – У рамикох Мешаца горватскей кнїжки 2025, нєшка на 9.30 годзин почнє 7. Саям кнїжкох и видавательства националних меншинох Вуковарско-сримскей жупаниї (ВСЖ).

Саям будзе отримани у Городским музею Вуковар, Замок Елц, Жупанийска 2, а буду участвовац Рада босанскей, мадярскей, словацкей, сербскей, рускей националней меншини и представнїки албанскей, нємецкей и українскей националней меншини.

Приход госцох плановани од 9.30 по 10 годзин, потим ушлїдзи привитне слово орґанизатора и отверанє сайму, а на 10.15 г будзе презентация о информованю и видавательству каждей националней меншини зоз ВСЖ.

Од 11 по 11.30 г нащивителє и учашнїки буду мац нагоду прешейтац ше по штандох и упознац зоз информованьом и видавательством националних меншинох ВСЖ, а на 11.45 г запланована закуска за учашнїкох програми.

Покровитель 7. Сайму кнїжкох и видавательства националним меншинох ВСЖ Совит за национални меншини Републики Горватскей (РГ) и Городски музей Вуковар, а орґанизатор Союз Русинох РГ и Рада рускей националней меншини.