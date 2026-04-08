Нєшка будзе схадзка Националного совиту

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка з початком на 18 годзин у просторийох Дома култури будзе отримана порядна 47. схадзка Националного совиту рускей националней меншини (НСРНМ), за котру предложени дньови шор на остатнєй схадзки Вивершного одбора (ВО).
На дньовим ше шоре будзе подношенє звитох за прешли рок и планох за тот рок, насампредз предсидателя НСРНМ, предсидателя ВО, потим штирох одборох: за образованє, културу, информованє, и службене хаснованє язика и писма.
Попри тим, звити и плани поднєшу и директоре установох котрим НСРНМ снователь, Тетару „Петро Ризнич Дядя”, НВУ „Руске слово”, и „Фондациї Рутенорум”.
Попри тим, предвидзена розправа и гласанє и фомрованє роботних целох НСРНМ, як и даскельо чечуци точки о чим Совит як релевантни представнїк рускей заєднїци треба же би дал думанє.