Нєшка дипломи и матурски вечар малих матурантох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней школи „Петро Кузмяк” нєшка вечаром будзе шветочносц на хторей буду уручени дипломи 36-ерим малим матурантом о законченим осемрочним школованю, а потим им у Школи будзе орґанизовани и матурски вечар.

Школяре маю сход у школи коло 18 годзин, одкадз ше у шветочним дефилеу прешпацираю през центер валала. На 19 годзин будзе програма хтору им пририхтали товарише зоз седмей класи, дзе буду уручени и дипломи як и припознанє школярови ґенерациї.

Тото цо шлїдуюце чека малих матурантох то покладанє Закончуюцого испиту котри будзе од 21. по 23. юний, а за хтори ше вони од 6. юния поряднє пририхтую у школи.