Нєшка до дюрдьовскей школи мож придац папер, картон, квеце, ґуми и шмати

ДЮРДЬОВ – У Основней школи Йован Йованович Змай у Дюрдьове, а у рамикох Дзецинского тижня, нєшка, 11. октобра мож придац стари папер, картон, квеце, ґуми и шмати.
Назберани папер и картон ше прида на Кветов пияц у Новим Садзе и за нїх ше достаню саднїци квеца котри школяре зоз кветовей секциї посадза до школского двора. Хто заинтересовани може принєсц квеце у черепчку, воно будзе положене и чуване у конку, або даєдней учальнї у школи. Нєшка мож придац и стари часописи, теки, кнїжки, новини и подобне.
Зоз старих ґумох заплановане же би були направени канти за шмеце у дворе школи, а школяре зоз подобовей секциї их прикраша.
Шмати котри буду принєшени буду поскладани и придати школскому Червеному крижу, достаню их школяре котрим то найпотребнєйше. Окрем шматох, мож придац и шапки, шали, обуй, ботоши и друге цо потребне за жимски час.
Акция будзе отримана у дворе Школи, у периодзе од 10 по 12 годзин.