Нєшка дочек студентох и штредньошкоцох зоз Банату

автор С. Саламун
ЖАБЕЛЬ – Нєшка, штварток 30. октобра опрез будинка Општини Жабель будзе дочек студентох и штредньошколцох зоз вецей местох у Банату, а котри иду пешо до Нового Саду, на мирни протест и здогадованє на 1. новембер 2024. року кед у тим варошу спадла стреха на гайзибанскей станїци.

Як наявене, студенти и штредньошколци сцигню коло 18 годзин. Дочек орґанизовали гражданє Општини Жабель котри принєшу напой, єдзенє, завої и други медицински медикаменти. Обезпечени им и ноцнїк у гражданох з општини, котри ше приявели.

На ютре, пияток 31. октобра, спомнути студенти и штредньошколци руша зоз Жаблю опрез будинка општини на 11:30 годзин до Нового Саду.

Того дня, буду блокирани часци главней драги у Жаблю, медзи будинком Општини Жабель и основну школу, на 16 минути, од 11:52 по 12:08 минути, кед ше гражданє општини Жабель зоз 16 минути цихосци здогадну на 16 особи котри страцели живот 1. новембер 2024. року.

