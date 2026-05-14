Нєшка додзельованє наградох „За чистейши и желєнши школи у Войводини ”

НОВИ САД – У голу Покраїнскей влади нєшка, 14. мая на 11 годзин додзелї ше награди найуспишнєйшим воспитно-образовним установом у рамику Програми За чистейши и желєнши школи у Войводини за школски 2025/2026 рок.

Наградзени 53 воспитно-образовни установи зоз АП Войводини. Медзи наградзенима и Основна и штредня школа зоз домом школярох Петро Кузмяк з Руского Керестура.

У реализациї програми участвовали вецей покраїнски секретарияти (ПС): ПС за урбанизем и защиту животного стредку, ПС за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, ПС за енерґетику, будовательство и транспорт, ПС за польопривреду, водопривреду и лєсарство и ПС за привреду и туризем, тиж участвовал и Город Нови Сад – Городска управа за защиту животного стредку, ЯП Войводиналєси и Рух горякох Войводини.