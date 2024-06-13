Нєшка дзень НВУ „Руске слово“

НОВИ САД – Новинско-видавтельна установа „Руске слово“ у Новим Садзе на Футожскей 2/III означи свой дзень у кругу колектива, представнїкох Нацоналного совиту Руснацох, членох Управного одбору и пензионерох Установи.

На преслави буду додзелєни порядни дворочни награди часописох „Заградка“ и МАК, а кажди дзень фирми пошвецени пензионером, котри активно помагаю у твореню змистох.

Дзень фирми ше означує штредком юния, кед 15. юния 1945. року вишло перше число новинох „Руске слово“. Од теди установа розвила ище шейсц дїялносци: Часопис за дзеци „Заградка“ порушани 1947, видавательство кнїжкох руских авторох розпочане 1961, Часопис „Шветлосц” почал виходзиц 1952, Часопис за младих МАК – 1972, дньова Информативна аґенция и сайт 2006, а Документацийни центер „Руского слова” 2020. року.

Пред НВУ „Руске слово” два вельки ювилеї – 100-рочнїца од виходу першого числа „Руских новинох” у децембру и 80-рочнїца Новинско-видавательней установи „Руске слово” нарок. „Руски новини” почали виходзиц 4. децембра 1924. року и новини „Руске слово” фактично їх нашлїднїк.