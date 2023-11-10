Нєшка Дзень општини Шид

ШИД – З нагоди 10. новембра, нєшка першираз будзе означени Дзень општини Шид, кед на тот дзень у Першей шветовей войни 1918. року сербски єдинки ошлєбодзели Шид и присоєдинєли го сербскей держави.

На 10 годзин у кабинету предсидателя Општини будзе отримани округли стол на тему символох општини и утвердзованє 10. новембра як Дня општини.

Потим, на 12 годзин, министерка култури Мая Ґойкович нащиви спомин-хижу маляра Сави Шумановича и закончуюци роботи на реконструованю спомин-хижи.

Министерка Ґойкович и предсидатель Општини Зоран Семенович на 12,30 годзин у Месней заєднїци Шид одкрию спомин-плочу пошвецену добродзечним борцом сербского войска у Першей шветовей войни з подруча општини Шид. У сали Културно-образовного центра на 17 годзин будзе отримана театрална представа „Безсмертни“ у виводзеню школярох ОШ „Бранко Радичевич“ и Аматерского театру „Бранислав Нушич“ зоз Шиду.