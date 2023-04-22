Нєшка Дзень планети Жеми

ШВЕТ – Нєшка, 22. априла ше ширцом швета, та и у Сербиї, означує Дзень планети Жеми, насампредз пре звекшанє свидомосци людзох о загроженосци животного штредку.

Дзень планети Жеми утвердзни после еколоґийней акциї 1970. року у ЗАД, а означує ше од 1992. року, кед на Конференциї Зєдинєних нацийох о животним стредку у Рио де Женеиру утвердзена длугорочна Програма за промоцию отримуюцого розвою. Ґенерална скупштина Зєдинєних нацийох 2009. року преглашела 22. април за Медзинародни дзень планети Жеми.

Медзинародни дзень Жеми препознава колективну одвичательносц, на хтору поволує Декларация зоз Рио де Женеира, зоз хтору ше промовує гармония зоз природу и нашу планету, же би ше посцигло ровновагу медзи економскима, дружтвенима и еколоґийнима потребами терашнїх и будуцих ґенерацийох чловечества.

Тогорочни Дзень планети ше означує зоз слоґаном „Инвестуйме до нашей планети”.