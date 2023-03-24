Нєшка Шветови дзень Руснацох

ПРЕШОВ̸СЛОВАЦКА – Же 23. марец будзе Шветови дзень Руснацох, делеґати на Шветовим конґресу Руснацох вигласали 2017. року на конґресу у Осєку у Горватскей, а вибрани 23. марец прето же на тот дзень 1991. року у Медзилаборцох отримани перши шветови конґрес.

Гоч Шветови дзень Руснацох преглашени ище 2017. року, урядово ше тот дзень славело лєм раз, 2019. року кед Русинска оброда зоз Словацкей у Медзилаборцох, орґанизовала академию на хторей участвовали Руснаци зоз Словацкей, Сербиї, Польскей, Мадярскей, Румуниї. О рок, 2020. року, ше анї у єдней держави нє славело Шветови дзень Руснацох, бо була пандемия корони.

Того року нєшка, 24. марца, у Медзилаборцох будзе преславени Шветови дзень Руснацох, а орґанизатор Русинска оброда. Нєт инфрмациї же ище у даєдней жеми дзе жию Руснаци будзе означени їх шветови дзень.