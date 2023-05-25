Нєшка Дзень школи „Петро Кузмяк”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дзень Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” будзе шветочно означени 25. мая. Тогорочни Дзень школи у знаку 270-рочнїци образованя у Руским Керестуре т.є. при Руснацох на тих просторох.

З тей нагоди Святочна програма будзе на 11 годзин у велькей сали Дома култури, а пририхтали ю школяре зоз наставнїками. Потим на 12 годзин у будинку Школи будзе отворена Мейкерс-лаб учальня, а на 12:15 у школским голу будзе пририхтани коктел за домашнїх и госцох.

Попри представительох наших институцийох свой приход на шветочносц наявели зоз покраїнского секретарияту як и представителє школох и орґанизацийох зоз котрима керестурска школа успишнє сотрудзує.