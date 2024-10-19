Нєшка Фестивал меду у Вербаше

ВЕРБАС – Здруженє пчоларох Вербас нєшка, 19. октобра, орґанизує дванасти по шоре Фестивал меду. Манифестация будзе отримана на Площи Николи Пашича.

Того дня на Площи будзе виложени мед, полен, прополис, опрема за пчоларство и восок котри нащивителє годни купиц. Наявени приход велїх викладачох зоз вербаскей и сушедних општинох.

Фестивал меду потримали Општина Вербас, Туристична орґанизация општини Вербас, Културни центер Вербас, ОШ ,,Братство-єдинство” Вербас, ОШ ,,Петар Петрович Нєґош” и Здруженє ,,Храбре шерцо” и Еколоґийни рух Вербасу.