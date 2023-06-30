Нєшка и ютре „Червена ружаˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фестивал рускей култури „Червена ружаˮ, почина нєшка 30. юния и будзе тирвац два днї.

Нєшка, пияток, 30. юния на 19 годзин почнє манифестация „Червенe пупче”. У першей часци буду виведзени 11 нови композициї за дзеци, а у другей часци школяре висших класох основней школи наступя зоз старшима композициями у новим аранжману. Провадзиц их будзе новоформовани бенд, составени насампредз зоз дзецох: „Горуци кромплїˮ.

На 21 годзин на Манифестациї „Червена ружа” млади шпиваче виведу нови забавни композициї у провадзеню Фестивалского оркестру.

Музични вечар „Юлиян Рамач Чамо” почнє на 22 годзин, а наступя дзешец фамелийни дуети зоз шпиванками у народним духу, провадзиц их будзе Оркестер керестурского Дома култури.

На ютре, другого дня, 1. юлия, на 20 годзин почню „Одгуки ровнїни”, вечар фолклорних ансамблох зоз наших местох. После того на 21:30 годзин наступя госци зоз Гуменого зоз Републики Словацкей.

Шицки програми буду отримани у дворе школи „Петро Кузмяк”, а розвага зоз музику на просторе коло спортскей гали. Орґанизатор фестивалу Дом култури Руски Керестур.

Фестивал софинансовали Општина Кула, Национални совит Руснацох, Министерство култури и информованя Републики Сербиї и Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами.