Нєшка и ютре означованє 100-рочнїци Фодбалского клубу „Русин”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Полни вик од снованя Фодбалского клубу „Русин” будзе означени того викенду, на пияток и соботу, 29. и 30. септембра, у Руским Керестуре кед будзе, попри других змистох, представена и найновша моноґрафия „100-рочнїца Фодбалского клубу „Русин”.

Означованє ювилею почнє на нєшка, 29. септембра, кед у Катедралней церкви св. отца Миколая на 18 годзин будзе отримана благодарна служба божа за Фодбалски клуб и шицких спортистох, после хторей будзе орґанизоване друженє на Русиновим стадиону, односно на Ярашу.

Главна програма будзе шлїдуюцого дня, 30. септембра, кед уж од 10 годзин буду отворени дзвери Дома култури, точнєйше дакедишнього „Клубу 10”, дзе годно опатриц виставу фотоґрафийох.

У тим термину будзе представена и нова моноґрафия видата праве з тей нагоди: 100-рочнїца Фодбалского клубу ‘Русин’ (1923–2023) – 13 секциї Спортского дружтва у словох и фотоґрафийох, якей видавателє Туристичне здруженє Руски Керестур, Месна заєднїца Руски Керестур и Новинско-видавательна установа „Руске слово”, а средства обезпечела Општина Кула.

После вистави фотоґрафийох и промоциї кнїжки, за 12 годзин у Велькей сали Дома култури заказана шветочна скупштина на хторей ше будзе бешедовац о наставаню и розвою фодбалу и других спортских конарох у Керестуре. Визначним спортистом буду додзелєни повелї, припознаня и погари, а пред конєц тей часци, кратку музичну програму пририхта и оркестер и хор Дома култури.

Од 13:30 годзин, за присутних на скупштини орґанизаторе обезпечели полудзенок на Фодбалским стадиону, на хтори годно пойсц и на парадних запрагох з хторима ше предефилує през валал, а за хтори ше остарали члени домашнього Конїцкого клубу.

У змагательней часци, хтора заказана за 14:30 годзин наступя Русиново пионире, а фодбалске змаганє одбавя и Русиново ветеранє процив коцурскей Искри.

За конєц вечара, од 20 годзин, на Ярашу, дзе орґанизаторе пририхтали штири шатри, будзе розвага з музику, а госцох буду забавяц музичаре зоз Червинки.