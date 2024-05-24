Нєшка и на ютре Дзень школи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Основна и штредня школа зоз домом школярох „Петро Кузмяк” нєшка и на ютре означи свой дзень, котри пада 25. мая.

З тей нагоди нєшка, 24. мая по скрацених годзинох на 10 годзин у школским голу будзе орґанизовани Саям науки и Саям туризму, на хтори поволани шицки наставнїки и школяре. Од 11 годзин у кабинету ч. 8 будзе округли стол на тему Инициятива за диґиталну безпечносц за заитересованих наставнїкох.

На ютре, 25. мая керестурска школа будзе домашня Републичному змаганю зоз руского язика и язичней култури, а у його рамикох на 12:30 годзин домашнї пририхтали промоцию проєкту Руски язик у швеце технолоґиї.