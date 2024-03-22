Нєшка и на ютре пробни Закончуюци испит

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней школи „Петро Кузмяк” нєшка, 22. и на ютре 23. марца, ше отримує пробни Закончуюци испит за школярох осмей класи, котрих єст 42-йо. Пробни Закончуюци испит ше так отримує у шицких основних школох у Сербиї, по календаре Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою.

Нєшка школяре буду писац тест зоз математики, а на ютре перше на 9 годзин тест зоз мацеринского, односно руского язика, на 12 годзин и треци тест з предмету хтори вибрали од пейц понукнутих.

У керестурскей Школи осмаки ше у тим трецим тесту опредзелєли так же 19 вибрали писац тест зоз биолоґиї, 10 зоз хемиї, 4 з ґеоґрафиї, 7 з историї и 2 зоз физики.

Пробни Закончуюци испит ма циль же би школяре видзели як випатра тот испит з котрим закончую основну школу и кельо су за ньго порихтани, а котри им значни за дальше школованє, тє. за упис до штреднїх школох.

Прави Закончуюци испит по календаре Министерства просвити предвидзени за 17. 18. и 19. юний.