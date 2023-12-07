Нєшка и промоция Ружовей заградки у РКЦ

НОВИ САД – У просторийох Руского културного центру (Йована Суботича 8) у Новим Садзе нєшка будзе отримана пията и останя у тим циклусу, промоция Фестивалу новей рускей шпиванки „Ружова заградка 2024“ явней медийскей установи Радио-телевизиї Войводини.

Промоция почнє на 18 годзин зоз презентацию фестивалу, як настава и як ше го пририхтує, о чим буду бешедовац орґанизаторе и длугорочни учашнїки „Ружовей заградки“.

Интерактивна промоция будзе преткана зоз музичнима илустрациями, а после промоциї заинтересовани годни поставяц питаня о тим цо их интересує.

Орґанизаторе поволую шицких заинтересованих котри жадаю дознац о тим як можу участвовац на Фестивалу, як правилно написац текст и музику за шпиванку за конкурс, на яки способ мож конкуровац и о шицким другим цо вязане за фестивал.