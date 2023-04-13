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Нєшка Ярнї подобови салон у Вербаше

автор Ол. Русковски
автор Ол. Русковски 70 Опатрене

ВЕРБАС – Здруженє подобових уметнїкох општини Вербас (УЛУВ) нєшка, 13. априла, орґанизує колективну виставу уметнїкох членох УЛУВ Вербас наволану Ярнї подобови салон.

Виложени буду дїла уметнїкох котри прешли критериюми викладательней селекциї, а на отвераню буду и меновани наградзени авторе.

На вистави медзи 28 уметнїками, участвую и Силвестер Макаї будзе виложена його скулптура и Ромко Макаї зоз Коцура.

Отверанє вистави заказане за 19 годзин у просторийох Подобовей ґалериї Културного центру Вербас.

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