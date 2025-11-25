Нєшка „Костельникова єшень” у дюрдовскей школи

ДЮРДЬОВ – На XXXII Културней манифестациї „Костельникова єшень”, нєшка, вовторок 25. новембра, у Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове будзе промоция найновших виданьох руских кнїжкох за дзеци.

На промоциї буду представени кнїжки – „Смачни лакотки” авторки Мелниї Римар, и „Шарканї и делфини” автора Саши Палєнкаша. Програму будзе водзиц Мая Зазуляк Гарди одвичательна редакторка Часопису за дзеци „Заградка”.

На промоциї котра почнє на 11 годзин у будинку дюрдьовскей школи у учальнї 10, присутни буду и авторе спомутих кнїжкох.