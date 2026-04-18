Нєшка Медзиокружне змаганє з руского язика

ДЮРДЬОВ – Тогорочне 15. Медзиокружне змаганє з руского язика и язичней култури будзе отримане нєшка, 18. априла у Основней школи Йован Йованович Змай у Дюрдьове, Општина Жабель, Школска управа Нови Сад.

На змаганю, тести буду ришовац школяре основних школох хтори маю порядну наставу по руски, як и школяре зоз основних школох у хторих ше учи руски язик зоз елементами националней култури як виборни предмет.

Змаганє орґанизую Министерство просвити Републики Сербиї, Дружтво за руски язик, литературу и културу и ОШ Йован Йованович Змай зоз Дюрдьова.