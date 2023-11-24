Нєшка на Драмским мемориялу роботня, вистава и представа

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нешка, пияток, 24. новембра ше Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї предлужи зоз трома збуванями.

Так ше на 11:45 годзин у сали Дома култури Руски Керестур отрима Театрална роботня за дзеци „Цо пожадам тото можем буцˮ, хтору будзе водзиц Адриана Надь Барна.

Вечар, на 19 годзин у просторе „Клуба 10ˮ будзе орґанизоване друженє ґлумцох котри участовали у дзецинских представох котри режирал учитель Йовґен Медєши, од 1955–1972. рок. Того року ше наполнєли 100 роки од народзеня того нашого визначного театралного дїяча.

После того збуваня, у Вельке сали Дома култури РКУД „Др Гавриїл Костельникˮ виведзе дуодраму Дюру Папгаргая „Вистата конїцаˮ у режиї Янка Лендєра.

На соботу на 19:30 годзин Драмски студио „Звонимир Павлович” зоз Руского културного центру Нови Сад, виведзе представу „Конєцˮ, авторске дїло Славка Виная.

На нєдзелю, остатнього вечара Културно образовни Центер зоз Шиду виведзе авторске дїло Цветина Аничича „Дугока драга пешо домуˮ.

Тогорочни Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї софинансовали: Општина Кула, Национални совит Руснацох и Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами АП Войводини.