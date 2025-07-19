Нєшка на „Коцурскей жатви”

КОЦУР – Културна манфестация „Коцурска жатва” и стретнуце младих почало вчера у Коцуре, а рижни програми буду отримани и нєшка през цали дзень.

Дзень почнє зоз Спортскима бависками „Яша Баков” на 9:30 годзин, кед у физкултурней сали Основней школи „Братство єдинство” будзе отримани турнир у столним тенису.

У пополадньових годзинох, на 17 годзин, будзе традицийне придаванє хлєба, як и дзецинска програма на Площи опрез Дома култури. На истим месце на 17:30 годзин будзе отверанє етно столох.

На 19 годзин почнє централна преслава Културней манифестациї, святочни концерт, у Велькей сали Дома култури.

Тогорочну Културну манифестацию „Коцурска жатва” и стретнуце младих потримали Национални совит Руснацох, Завод за културу войводянски Руснацох, Туристична орґанизация општини Вербас, Покраїнски секретарият за спорт и младеж, Покраїнски секретарият за образованє, управу и национални меншини-национални заєднїци, Општина Вербас и Месна заєднїца Коцур.