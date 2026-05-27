Нєшка на радию Дом и фамелия и Емисия за младих

НОВИ САД – На Радио програми по руски нєшка на 12:30 годзин, будзе емисия Дом и фамелия, а на 21:30 годзин Емисия за младих.
У емисиї Дом и фамелия будзе ше бешедовац з Маю Брекайло зоз Нового Саду о предшколскей програми у приватней заградки. Бешедоване и зоз пензионерку – медицинску шестру Марию Гарвильчак зоз Руского Керестура о роботи у здравстве дакеди и тераз. Зоз Амалию Радович зоз Коцура бешедоване о допатраню старших особох у валалє. Ту и порядна рубрика о вареню, та нєшка рецепт за пририхтованє шпарґлох учуєце од Ирини Бики зоз Руского Керестура.
Емисию Дом и фамелия мож послухац кажду стреду на 12:30 годзин на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг. Реприза емисиї на соботу на 7 годзин, а мож ю послухац и на одложеним слуханю на сайту Радио-телевизиї Войводини. Редакторки емисиї Наталия Дудаш и Саня Маркович.
У Емисиї за младих, нєшка на 21:30 годзин, тема буду гобиї и занїманя котри приноша красни заробок.
Представи ше Катарину Горняк зоз Коцура котра ма єден красни креативни гоби, потим Йована Сердара, тиж зоз Коцура котри дипломовани инженєр будовательства. Фотоґрафка Ивана Медєши зоз Нового Саду уж 10 роки успишно зазначує красни хвильки и приноши их патрачом. Як ше єй поспишує фотоґрафовац окремни подїї и яки файти фотоґрафиї исную, учуєме од Ивани.
Емисия за младих ше емитує премиєрно каждей стреди на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, на 21:30 годзин и репризно штварток на 12:30 годзин, а мож ю послухац и на одложеним слуханю на сайту РТВ. Редакторки и водительки емисиї Ванеса Медєши и Мирела Тимко.