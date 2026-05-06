Нєшка на радию Дом и фамелия и Емисия за младих

НОВИ САД – На Радио програми по руски нєшка на 12:30 годзин, будзе емисия Дом и фамелия, а на 21:30 годзин Емисия за младих.
У емисиї Дом и фамелия будзе ше бешедовац на рижни теми. Ушорйованє ентериєру вше актуална тема и роби ше през цали рок. Владимир Иван лїпи цегелки, ушорює купатила, балкони и рижни простори. Яки тренд тераз заступени дозна ше у емисиї. Нєшка барз популарни флексибилни роботни час. Велї думаю же кед дахто ма таки роботни час може на роботу ходзиц кеди сце и як сце, алє чи то наисце так. Кед слово о костираню, велї ше праве тераз одлучую на рижни режими костираня, диєти и подобне. Костиранє треба же би було способ живота, а нє єдна фаза котра кед ше закончи, предлужи ше по старим. Тото ше вола диєта, а вона ше нє препоручує прето же мож начкодзиц целу. Дохторка Светлана Стойков будзе бешедовац о проєкту Лїки без бариєрох.
Емисию Дом и фамелия мож послухац кажду стреду на 12:30 годзин на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг. Реприза емисиї на соботу на 7 годзин, а мож ю послухац и на одложеним слуханю на сайту Радио-телевизиї Войводини. Редакторки емисиї Наталия Дудаш и Саня Маркович.
У Емисиї за младих, нєшка 6. мая, на 21:30 годзин, годно послухац прилог о школярскей черанки, односно реґионалней програми Спорт за шицких. Слово о дванацецерих школярох штреднєй школи Коста Сусинов зоз Сиверней Макендониї, хтори нащивели и пребували у Школи Петро Кузмяк у Руским Керестуре.
Представи ше роботу прекладателя, а будзе слова и о Конкурсу за найлєпши писмени задаток хтори розписала Смотра кирилскей писменосци Читай крашнє пиш 2026. Тиж, за любительох балох и розваги єст красни висти. Културно-уметнїцке дружтво Жатва зоз Коцура, орґанизує Жатвов ярнї бал. Госцинска у нєшкайшей емисиї Яна Варґа.
Емисия за младих ше емитує премиєрно каждей стреди на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, на 21:30 годзин и репризно штварток на 12:30 годзин, а мож ю послухац и на одложеним слуханю на сайту РТВ. Редакторки и водительки емисиї Ванеса Медєши и Мирела Тимко.