Нєшка на радию емисия Дом и фамелия

НОВИ САД – На Радио програми по руски нєшка на 12:30 годзин, будзе емисия Дом и фамелия.
У емисиї Дом и фамелия ше будзе бешедовац о тим же марец – мешац борби процив рака, дохторка Марияна Баста Николич потолкує прецо важни превентивни препатрунки за жени и кеди их найлєпше поробиц. Од Ивани Медєши зоз Нового Саду хтора уж 10 роки роби як професийна фотоґрафка годно дознац прецо праве ей фотоґрафия Рубец вибрана медзи 16 найлєпши фотоґрафиї на конкурсу. Психолоґа Мариєта Новакович зоз Кули нєдавно отворела дзвери свойого центру людзом з рижнима проблемами зоз котрима ше зочую кажди дзень и жада им помогнуц же би их превозишли и ришели.
Емисию Дом и фамелия мож послухац кажду стреду на 12:30 годзин на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг. Реприза емисиї на соботу на 7 годзин, а мож ю послухац и на одложеним слуханю на сайту Радио-телевизиї Войводини. Редакторки емисиї Наталия Дудаш и Саня Маркович.