Нєшка на радию емисия Дом и фамелия

автор РТВ
НОВИ САД – На Радио програми по руски нєшка на 12:30 годзин, будзе емисия Дом и фамелия.

У емисиї Дом и фамелия будзе ше бешедовац о превентивних препатрункох. У Новим Садзе отримани безплатни препатрунок и зоз превентивного центру Дома здравя заинтересовани жени могли достац совити на яки способ можу зачувац свойо здравє и зробиц цо вецей на превенциї рака першох.

У емисиї будзе и о менталним здравю дзецох и родичох. У Беоґрадзе отримана єдна едукация за родичох на котрей позната психотерапеутка Ирена Орлович зоз Заґребу бешедовала о тим як функционує розвой дзецинского мозґу и прецо важне же би родичи робели на своїм менталним здравю же би после були добри родичи своїм дзецом.

Емисию Дом и фамелия мож послухац кажду стреду на 12:30 годзин на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг. Реприза емисиї на соботу на 7 годзин, а мож ю послухац и на одложеним слуханю на сайту Радио-телевизиї Войводини. Редакторка емисиї Саня Маркович.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Умар рукометаш Владимир Гербут (1949–2026)

На соботу Дзень отворених дзверох Филозофского факултету

За локални виберанки приявени 1600 припатраче

Виронаука за младих

На нєшкайши дзень, 25. марец