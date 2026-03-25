Нєшка на радию емисия Дом и фамелия

НОВИ САД – На Радио програми по руски нєшка на 12:30 годзин, будзе емисия Дом и фамелия.

У емисиї Дом и фамелия будзе ше бешедовац о превентивних препатрункох. У Новим Садзе отримани безплатни препатрунок и зоз превентивного центру Дома здравя заинтересовани жени могли достац совити на яки способ можу зачувац свойо здравє и зробиц цо вецей на превенциї рака першох.

У емисиї будзе и о менталним здравю дзецох и родичох. У Беоґрадзе отримана єдна едукация за родичох на котрей позната психотерапеутка Ирена Орлович зоз Заґребу бешедовала о тим як функционує розвой дзецинского мозґу и прецо важне же би родичи робели на своїм менталним здравю же би после були добри родичи своїм дзецом.

Емисию Дом и фамелия мож послухац кажду стреду на 12:30 годзин на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг. Реприза емисиї на соботу на 7 годзин, а мож ю послухац и на одложеним слуханю на сайту Радио-телевизиї Войводини. Редакторка емисиї Саня Маркович.