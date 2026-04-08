Нєшка на радию емисия Дом и фамелия

НОВИ САД – На Радио програми по руски нєшка на 12:30 годзин, будзе емисия Дом и фамелия.

У емисиї Дом и фамелия госцинска будзе Мая Брекайло зоз Нового Саду о пририхтованю за Вельку ноц. И за нєшка пририхтани познати рецепти за єдла котри ше пририхтує за тото Вельке швето – за паску и сирец.

Тирва упис дзецох до першей класи та ше учує о пририхтаносци предшколцох за упис.

Дзень здравя означени 7. априла, та ше з тей нагоди здогаднє прецо треба раз рочнє преконтроловац крев и чувац свойо здравє.

Емисию Дом и фамелия мож послухац кажду стреду на 12:30 годзин на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг. Реприза емисиї на соботу на 7 годзин, а мож ю послухац и на одложеним слуханю на сайту Радио-телевизиї Войводини. Редакторки емисиї Наталия Дудаш и Саня Маркович.