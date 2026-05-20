ИнформованєРутенпресТексти

Нєшка на радию емисия Дом и фамелия

автор РТВ
автор РТВ

НОВИ САД – На Радио програми по руски нєшка на 12:30 годзин, будзе емисия Дом и фамелия.

У емисиї Дом и фамелия будзе ше бешедовац о фамелиї як поняцу и прецо є важна за дружтво. О тим бешедовали психолоґа Тат’яна Горняк зоз Коцура и Ирина Бики зоз Руского Керестура, хтора гварела же одросла у велькей фамелиї, дзе вона була дзевяте дзецко.

У Дюрдьове отворена вистава о кафи, та призначена розгварка зоз Леону Виславски котра направела тот музей. У Суботици бул Квиз Стоп медикализациї о здравю, та призначена приповедка и о тим.

Емисию Дом и фамелия мож послухац кажду стреду на 12:30 годзин на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг. Реприза емисиї на соботу на 7 годзин, а мож ю послухац и на одложеним слуханю на сайту Радио-телевизиї Войводини. Редакторки емисиї Наталия Дудаш и Саня Маркович.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

На нєдзелю Смотра музично-фолклорней творчосци

Старша фолклорна ґрупа идзе на Покраїнску смотру

Трибина „Лїки без бариєрох” будзе на пияток

Отримани Треци фестивал дзецинскей творчосци „Дзецински швет”

Вишла кнїжка за дзеци „Шпациранє по вселени” др...