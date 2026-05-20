Нєшка на радию емисия Дом и фамелия

НОВИ САД – На Радио програми по руски нєшка на 12:30 годзин, будзе емисия Дом и фамелия.
У емисиї Дом и фамелия будзе ше бешедовац о фамелиї як поняцу и прецо є важна за дружтво. О тим бешедовали психолоґа Тат’яна Горняк зоз Коцура и Ирина Бики зоз Руского Керестура, хтора гварела же одросла у велькей фамелиї, дзе вона була дзевяте дзецко.
У Дюрдьове отворена вистава о кафи, та призначена розгварка зоз Леону Виславски котра направела тот музей. У Суботици бул Квиз Стоп медикализациї о здравю, та призначена приповедка и о тим.
Емисию Дом и фамелия мож послухац кажду стреду на 12:30 годзин на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг. Реприза емисиї на соботу на 7 годзин, а мож ю послухац и на одложеним слуханю на сайту Радио-телевизиї Войводини. Редакторки емисиї Наталия Дудаш и Саня Маркович.