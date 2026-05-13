Нєшка на радию емисия Дом и фамелия и Емисия за младих

НОВИ САД – На Радио програми по руски нєшка на 12:30 годзин, будзе емисия Дом и фамелия, а на 21:30 годзин Емисия за младих.
У емисиї Дом и фамелия госцинска будзе ше бешедовац о вецей темох. Прешлого тижня у Коцуре була путуюца амбуланта караван наволана Твоя щитна, твой щит дзе заинтересовани могли безплатно препатриц щитни шлїжнїк. Тераз час же би ше очисцело клими, пририхтало их за нову сезону хладзеня просторийох, а Иван Ґубаш зоз Коцура потолковал як правилно мож и сам очисциц климу. Вчера означени Дзень медицинских шестрох, та Андреа Ковачевич зоз Коцура бешедовала о своєй роботи. Пребуванє у природи и робота у загради дїйствую барз добре на психичне здравє, а то ше вола и терапия зоз гортикултуру. У тим ше пренашла и Сандра Бучко зоз Нового Саду котра дзечнє роби у своєй заградки.
Емисию Дом и фамелия мож послухац кажду стреду на 12:30 годзин на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг. Реприза емисиї на соботу на 7 годзин, а мож ю послухац и на одложеним слуханю на сайту Радио-телевизиї Войводини. Редакторки емисиї Наталия Дудаш и Саня Маркович.
У Емисиї за младих, нєшка на 21:30 годзин, годно послухац прилог о журки за младих котра того викенду будзе отримана у Дюрдьове. Будзе слова и о Квизу здравя – Стоп медикализациї, хтори будзе отримани на штварток у Суботици у амфитеатру Високей фаховей школи за образованє виховательох и тренерох. Предлужи ше и розгварку зоз Яну Варґа, хтора будзе водзиц през цикаву розгварку о своїм живоце.
Емисия за младих ше емитує премиєрно каждей стреди на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, на 21:30 годзин и репризно штварток на 12:30 годзин, а мож ю послухац и на одложеним слуханю на сайту РТВ. Редакторки и водительки емисиї Ванеса Медєши и Мирела Тимко.