Нєшка на радию емисия Дом и фамелия и Емисия за младих

НОВИ САД – На Радио програми по руски нєшка на 12:30 годзин, будзе емисия Дом и фамелия, а на 21:30 годзин Емисия за младих.
У емисиї Дом и фамелия будзе ше бешедовац о образованю. Тирва упис дзецох до першей класи, та ше о тей теми бешедовало зоз учительку Меланию Рамач зоз Руского Керестура и психолоґу Тат’яну Горняк. У емисиї ше будзе бешедовац и о тим як хвиля вплївує на наш орґанизем и кед дахто ма проблеми з пременками ярнєй хвилї др Блаженка Сеґеди Свркота пове як ше найлєгчейше вибориц з тим.
Емисию Дом и фамелия мож послухац кажду стреду на 12:30 годзин на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг. Реприза емисиї на соботу на 7 годзин, а мож ю послухац и на одложеним слуханю на сайту Радио-телевизиї Войводини. Редакторки емисиї Наталия Дудаш и Саня Маркович.
У Емисиї за младих, нєшка на 21:30 годзин, годно послухац розгварки зоз младима ґлумцами аматерами хтори ґлумели у представи Кантата за Ленку и Лазу, хтора виведзена на тогорочним 58. Драмским мемориялу Петра Ризнича Дядї. У Руским Керестуре у oрґанизациї Здруженя Пакт Рутенорум, пияток, 17. априла, у Доме ремеселнїкох орґанизовани Квиз oбщей култури, вецей о тим вечару виприповедала Анита Чизмар, єдна з членїцох того Здруженя, а годно послухац и упечатки учашнїкох Квиза и побиднїцкей екипи.
Емисия за младих ше емитує премиєрно каждей стреди на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, на 21:30 годзин и репризно штварток на 12:30 годзин, а мож ю послухац и на одложеним слуханю на сайту РТВ. Редакторки и водительки емисиї Ванеса Медєши и Мирела Тимко.