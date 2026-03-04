Нєшка на радию емисия Дом и фамелия

НОВИ САД – На Радио програми по руски нєшка на 12:30 годзин, будзе емисия Дом и фамелия.
Емисия Дом и фамелия будзе пошвецена женом котри у нашей заєднїци активни и робя дацо хасновите за Руснацох. Госцинска будзе адвокатка Мария Йоксович котра трима адвокатски канцелариї у Новим Садзе и у Кули и потримує Руснацох на каждим крочаю.
Ирина Папуґа зоз Нового Саду, секретар Дружтва за руски язик, литературу и културу каждого року орґанизує стретнуце школох и змаганє зоз руского язика и руского язика зоз елементами националней култури, котри ше учи у велїх школох, дзе нєт оддзелєня по руски. Нєшка Руснаци маю шицки можлївосци бешедовац и образовац ше по руски од яшелькох по студиї, а Папуґова ма учасц и у тим.
Мария Виславски зоз Руского Керестура волонтира у Каритасу, а Невенка Бобаль зоз Бикич Долу активна у Сриме у Здруженю женох Бикичанки.
Емисию Дом и фамелия мож послухац кажду стреду на 12:30 годзин на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг. Реприза емисиї на соботу на 7 годзин, а мож ю послухац и на одложеним слуханю на сайту Радио-телевизиї Войводини. Редакторки емисиї Наталия Дудаш и Саня Маркович.