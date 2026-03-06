Нєшка на радию емисия Горизонти

НОВИ САД – На Радио програми по руски нєшка на 12:30 годзин, емисия Горизонти.

У найновшей емисиї Горизонти будзе слова о еґзотичних овоцох. Чи сце дараз покоштовали кивано, лєбо можебуц чи знаце яки смак ма рамбутан, лєбо карамбола, каки? Ту єст и ґуава, личи, йойоба, лєбо дуриян, хтори ма нєприємни пах, а дава праву рапсодию смакох. Назви яґод зоз даякей фантастики. Медзитим, шицки тоти слова то назви еґзотичних овоцох.

Емисия Горизонти кажди пияток на 12:30 годзин на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, а мож ю послухац и на одложеним слуханю на сайту Радио-телевизиї Войводини. Емисию пририхтує и водзи Єлена Дудаш.