Нєшка на радию емисия Горизонти

НОВИ САД – На Радио програми по руски нєшка на 12:30 годзин, емисия Горизонти.

У найновшей емисиї Горизонти будзе слова о празновирю, о пиятку 13. о страхох, о горор филмох. Кажди рок, так повесц, прежиєме голєм єден пияток тринасти, а зоз страхом од того числа и дня ше зочиме найвецей трираз до рока. Празновирє хторе ше уцагло до каждодньовосци, ма длугоку историю, познате є од давних часох, а углавним кажди нарoд ма дацо цо ше случело праве на тот датум и на тот дзень.

Емисия Горизонти кажди пияток на 12:30 годзин на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, а мож ю послухац и на одложеним слуханю на сайту Радио-телевизиї Войводини. Емисию пририхтує Єлена Дудаш.