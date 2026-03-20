Нєшка на радию емисия Горизонти

НОВИ САД – На Радио програми по руски нєшка на 12:30 годзин, емисия Горизонти.

У найновшей емисиї Горизонти будзе слова о щесцу, як ше го толкує, чувствує, а як ше щесце описує на других язикох. Случело ше вам же сце дараз почувствовали цошка прекрасне, лєбо сце можебуц почувствовaли прекрасни пах дижджу, лєбо зарю слунка на твари? Случело ше вам же дараз за одредзени ситуациї у хторих сце ше нашли и почувствовали же вам крашнє, язик хтори хаснуєце, просто нє ма слова зоз хторима бисце тот стан виповедли? Медзитим, заш лєм, даєдни язики маю.

Емисия Горизонти кажди пияток на 12:30 годзин на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, а мож ю послухац и на одложеним слуханю на сайту Радио-телевизиї Войводини. Емисию пририхтує Єлена Дудаш.