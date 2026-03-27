Нєшка на радию емисия Горизонти

автор РТВ, Є. Дудаш
НОВИ САД – На Радио програми по руски нєшка на 12:30 годзин, емисия Горизонти.

У найновшей емисиї Горизонти будзе слова о театру. Од античних драмох, прейґ сучасних дїлох хтори виходза звонка гранїцох реалного швета, та по маґию хтора настава у хвильки кед ше у сали загаша шветла, а на сцени запанує цихосц полна нєсподзиваня и очекованя – шицко тото мож дожиц у театру.

У емисиї Горизонти завежнїце место, виключце мобилни телефони понеже почина представа полна емоцийох, чаривних костимох и нєвиповедзених приповедкох.

Емисия Горизонти кажди пияток на 12:30 годзин на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, а мож ю послухац и на одложеним слуханю на сайту Радио-телевизиї Войводини. Емисию пририхтує Єлена Дудаш.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

ВО Националного совиту будзе 1. априла

Концерт Центру тамбуровей култури

Дюрдьовска школа будзе домашня Музичному змаганю Триолица

Бамби фест будзе 1. априла

Даниел Фейди зазначел високи успихи на двох змаганьох