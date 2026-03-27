Нєшка на радию емисия Горизонти

НОВИ САД – На Радио програми по руски нєшка на 12:30 годзин, емисия Горизонти.

У найновшей емисиї Горизонти будзе слова о театру. Од античних драмох, прейґ сучасних дїлох хтори виходза звонка гранїцох реалного швета, та по маґию хтора настава у хвильки кед ше у сали загаша шветла, а на сцени запанує цихосц полна нєсподзиваня и очекованя – шицко тото мож дожиц у театру.

У емисиї Горизонти завежнїце место, виключце мобилни телефони понеже почина представа полна емоцийох, чаривних костимох и нєвиповедзених приповедкох.

Емисия Горизонти кажди пияток на 12:30 годзин на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, а мож ю послухац и на одложеним слуханю на сайту Радио-телевизиї Войводини. Емисию пририхтує Єлена Дудаш.