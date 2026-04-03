Нєшка на радию емисия Горизонти

НОВИ САД – На Радио програми по руски нєшка на 12:30 годзин, емисия Горизонти.

У найновшей емисиї Горизонти будзе слова о нєматериялним културним нашлїдстве. о нєматериялним културним нашлїдстве. До Националного реґистру нєматериялного културного нашлїдства хвильково уписани 64 елементи и то ше одноши на територию Сербиї, а зоз того 6 елементи уписани до Унескового реґистру нєматериялного културного нашлїдства чловечества. У Войводини ше зоз тих 64 хтори ше находза у Националним реґистру пестує 20, а под шорним числом 52 уписани елемент з назву Вельконоцни обичаї-пошвецанє паски при Руснацох и Українцох.

Емисия Горизонти кажди пияток на 12:30 годзин на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, а мож ю послухац и на одложеним слуханю на сайту Радио-телевизиї Войводини. Емисию пририхтує Єлена Дудаш.