Нєшка на радию емисия Горизонти

НОВИ САД – На Радио програми по руски нєшка на 12:30 годзин, емисия Горизонти.

У найновшей емисиї Горизонти будзе слова о дзевятим маю як Дню Европи и Дню побиди. Гоч ше случели у розличних местох и рокох, заєднїцке им мир. Тот датум символ мира, заєднїцтва, а то ше може посцигнуц лєм теди кед ше шеднє за стол и побешедує. Европа през историю прецерпела вельки пременки, а єй богатство ше видзи у култури, язику, народу хтори тот континент твори окремним. Од Сиверного моря до Медитерану шицки зме часц єдней велькей приповедки и шведкове пременкох.

Емисия Горизонти кажди пияток на 12:30 годзин на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, а мож ю послухац и на одложеним слуханю на сайту Радио-телевизиї Войводини. Емисию пририхтує Єлена Дудаш.