Нєшка на радию емисия Горизонти

НОВИ САД – На Радио програми по руски нєшка на 12:30 годзин, емисия Горизонти.

У найновшей емисиї Горизонти будзе слова о будовательстве. Нєшкайши способ живота дава вельо можлївосци, швидко ше жиє, а вельо того на клик. Технолоґия напредує, розвива ше, видумує ше нови материяли, иновативни способи у шицких сеґментох живота. Будовательна индустрия ше остатнї роки на наших просторох нєвироятно швидко почала розвивац. Нєшка можеме видзиц у каждим городзе же ше дацо валя, будує, а досцигнуца хтори ше посцигує у будовательстве преходза гранїци можлївосцох.

Емисия Горизонти кажди пияток на 12:30 годзин на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, а мож ю послухац и на одложеним слуханю на сайту Радио-телевизиї Войводини. Емисию пририхтує Єлена Дудаш.